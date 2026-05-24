الهلال الأحمر السعودي: أكثر من 7700 مسعف ومسعفة و500 نقطة إسعافية لخدمة الحجاج

أكد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور تيمور جان، وجود أكثر من 7700 مسعف ومسعفة يعملون ضمن منظومة إسعافية متكاملة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، موزعين على أكثر من 500 نقطة إسعافية في مختلف المواقع.

وأوضح جان - في تصريح خاص لقناة "الاخبارية السعودية" - أن هذه الجهود تأتي ضمن تكامل مباشر مع المنظومة الصحية، وتدعمها فرق إسعافية ميدانية وعدد من الآليات الخفيفة والمتوسطة والمتقدمة، بما يضمن سرعة الاستجابة ورفع كفاءة تقديم الخدمة الطبية الطارئة للحجاج.

وأشار إلى وجود كادر طبي متخصص يعمل في غرف التحكم الطبي، يتولى متابعة البلاغات والتنسيق مع الفرق الميدانية لتوجيه الحالات وتقديم الدعم الفوري، إلى جانب فرق متخصصة في تخطيط وتحريك مركبات الإسعاف وفق الحاجة الميدانية.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 17 حالة إجهاد حراري بين الحجاج منذ بداية موسم الحج، داعية ضيوف الرحمن إلى استخدام المظلات، والإكثار من شرب المياه، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الذروة، للوقاية من الإجهاد الحراري أثناء أداء المناسك.