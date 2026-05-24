نتنياهو: اتفقت مع ترامب بأن أي اتفاق نهائي مع إيران يجب أن يزيل التهديد النووي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه تحدثت مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الليلة الماضية بشأن مذكرة التفاهم لفتح مضيق هرمز والمفاوضات المرتقبة للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وكتب نتنياهو عبر حسابه على منصة إكس: «أعربتُ للرئيس ترامب عن تقديري العميق لالتزامه الراسخ بأمن إسرائيل، بما في ذلك خلال العمليتين اللتين قاتلت فيهما القوات الأمريكية والإسرائيلية جنبًا إلى جنب ضد التهديد الإيراني».

وأضاف: «اتفقنا أنا والرئيس ترامب على أن أي اتفاق نهائي مع إيران يجب أن يزيل التهديد النووي. وهذا يعني تفكيك منشآت تخصيب اليورانيوم الإيرانية وإزالة المواد النووية المخصبة من أراضيها».

وتابع: «أكد الرئيس ترامب مجددًا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات على جميع الجبهات، بما في ذلك في لبنان».

وكتب نتنياهو: «لقد أثبتت الشراكة بيننا وبين بلدينا جدارتها في ساحة المعركة، وهي اليوم أقوى من أي وقت مضى».

وختم بالقول: «سياستي، كما سياسة الرئيس ترامب، ثابتة لا تتغير: لن تمتلك إيران أسلحة نووية».