وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 320 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 320 طائرة مسيرة أوكرانية، وسبع قنابل ذكية موجهة، وستة صواريخ تشيكية الصنع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقال البيان "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي سبع قنابل جوية موجهة، وستة صواريخ من طراز فامباير التشيكية الصنع، بالإضافة إلى 320 طائرة مسيرة ثابتة الجناح"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أن "القوات المسلحة الروسية دمرت، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، 671 طائرة حربية أوكرانية، و284 مروحية، و151824 طائرة مسيرة، و661 نظام صواريخ أرض-جو، و29468 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى، و1725 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و35075 مدفع هاون ميداني، و62415 مركبة عسكرية خاصة".

من جهته، أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و355 ألفا و920 فردا، من بينهم 1110 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الأحد.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11950 دبابة، و24603 مركبة قتالية مدرعة، و42640 نظام مدفعية، و1800 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1396 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأشار البيان، إلى تدمير 436 طائرة حربية، و353 مروحية، و308321 طائرة مسيرة، و4632 صاروخ كروز، و33 سفينة حربية، وغواصتين، و98698 من المركبات وخزانات الوقود، و4216 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.