محافظ الدقهلية: توريد 262 ألف طن قمح إلى مواقع التخزين والصوامع بالمحافظة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استمرار انتظام أعمال توريد القمح المحلي بكل مواقع التخزين والصوامع على مستوى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، مع تقديم كل التيسيرات للمزارعين لضمان تحقيق أعلى معدلات توريد خلال موسم 2026.

وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة من خلال غرفة العمليات بمركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالتنسيق مع مديرية التموين والإدارات التموينية، للتدخل الفوري وحل أي معوقات قد تواجه عمليات التوريد.

ومن جانبه، أجرى علي حسن وكيل وزارة التموين بالدقهلية، جولة ميدانية لمتابعة انتظام العمل بمواقع التخزين والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأقماح المحلية.

وأوضح وكيل الوزارة أن إجمالي ما تم توريده حتى الآن بلغ 261 ألف طن و682 كيلو من القمح المحلي، مؤكدًا استمرار عمل اللجان المختصة على مدار الساعة لضمان انتظام عمليات الاستلام.

وأشار إلى أن أسعار توريد القمح هذا الموسم جاءت كالتالي:

2500 جنيه للأردب درجة نقاوة 23.5 قيراط.

2450 جنيهًا للأردب درجة نقاوة 23 قيراطا.

2400 جنيه للأردب درجة نقاوة 22.5 قيراط.