نيويورك تايمز: الاتفاق مع إيران يتضمن الإفراج عن 25 مليار دولار من الأصول المجمدة ويشمل لبنان

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن 3 مسؤولين إيرانيين قولهم إن الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران قد يفرج عن 25 مليار دولار من الأصول الإيرانية.





وأكد المسؤولون أن هذا الاتفاق الذي يتضمن الإفراج عن نحو 25 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، خطوة تعد من أبرز البنود الاقتصادية المطروحة ضمن التفاهم الجاري بحثه.

وكشف مسؤولون إيرانيون "رفيعو المستوى" أن طهران وافقت على مذكرة تفاهم تهدف إلى وقف القتال وإعادة فتح مضيق هرمز، ضمن تفاهمات غير نهائية تجري بوساطة باكستانية وقطرية بين إيران والولايات المتحدة.

وبحسب المسؤولين الإيرانيين، فإن الاتفاق المقترح ينص على وقف العمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، إلى جانب إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية ورفع ما وصفوه بـ"الحصار البحري الأمريكي" المفروض على إيران، مع السماح بمرور السفن التجارية من دون فرض رسوم إيرانية على العبور.

وأضافت المصادر أن القضايا الأكثر تعقيدا، وعلى رأسها الملف النووي الإيراني، أرجئت إلى مرحلة لاحقة، حيث من المقرر التفاوض بشأنها خلال فترة تتراوح بين 30 و60 يوماً، بعد تثبيت وقف التصعيد.



وأشارت المصادر إلى أن الوسطاء من باكستان وقطر لعبوا دورا رئيسيا في تسهيل صياغة مسودة الاتفاق، فيما لم يتضح بعد ما إذا كان هذا المقترح هو نفسه الذي أشار إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحاته الأخيرة بشأن اقتراب التوصل إلى اتفاق مع طهران.

المصدر: نيويورك تايمز