اجتماع طارئ بحزب حماة الوطن في الجيزة لإعادة تنظيم الأمانة العامة

تعقد الأمانة العامة لحزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، برئاسة الدكتور نافع عبدالهادي، وكيل لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس النواب، اجتماعا غدا الاثنين لإعادة تنظيم هيكل الأمانة العامة ودعم خطط العمل الحزبي خلال المرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع مشاركة واسعة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ التابعين للحزب بمحافظة الجيزة، إلى جانب عدد من القيادات الحزبية والشخصيات العامة المؤثرة، وذلك في إطار تعزيز التنسيق الداخلي وتطوير آليات العمل التنظيمي.

وأكد عبدالهادي، في بيان صحفي أن الاجتماع يأتي في سياق تفعيل التواجد الميداني للحزب، والعمل على تعزيز التواصل مع المواطنين ودعم جهود الحزب في مختلف الملفات الخدمية والتنموية بالمحافظة.

وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف العمل الجماهيري والتواجد المستمر بين المواطنين، بما يسهم في رصد احتياجات الشارع والعمل على طرح حلول واقعية تدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن الاجتماع سيتناول أيضا مناقشة خطة عمل الأمانة خلال الفترة المقبلة، وآليات دعم الكوادر الشبابية وتمكين العناصر الفاعلة داخل الحزب، بما يعزز من دور الحزب السياسي والمجتمعي بمحافظة الجيزة.



