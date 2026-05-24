أياكس يحجز مقعده في الدور التمهيدي الثاني لدوري المؤتمر الأوروبي

حجز أياكس أمستردام مقعده في الدور التمهيدي الثاني لدوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم بعدما تغلب على أوتريخت بركلات الترجيح في الملحق اليوم، الأحد، على ملعب فولندام المحايد.
وتأهل أياكس إلى المسابقة الأوروبية عقب تفوقه 4-3 بركلات الترجيح، إثر تعادل الفريقين 1-1 حتى نهاية الوقت الإضافي.
وينقذ هذا الانتصار موسما مخيبا للفريق الهولندي، بطل أوروبا أربع مرات، والذي أنهى الموسم الاعتيادي بالدوري المحلي في المركز الخامس واضطر لخوض ملحق ضم ثلاثة أندية أخرى لحجز بطاقة في بطولة أوروبية للأندية.
وافتتح دافي كلاسن التسجيل لأياكس من ركلة حرة أبدلت اتجاهها بعد سبع دقائق من الشوط الإضافي الأول، قبل أن يدرك جيفي زيشيل التعادل سريعا لصالح أوتريخت.
وفي ركلات الترجيح، تألق الحارس مارتن بايس، بعدما تصدى لمحاولتين من سيباستيان آلير وسفيان القراوني، فيما سجل لاعبو أياكس جميع ركلاتهم الأربع بنجاح.
وسيتعرف أياكس على منافسه المقبل عقب سحب قرعة الدور التمهيدي الثاني في 17 يونيو، علما بأنه سيحتاج إلى تجاوز جولتين إقصائيتين إضافيتين إذا ما أراد بلوغ مرحلة المجموعات.