أياكس يحجز مقعده في الدور التمهيدي الثاني لدوري المؤتمر الأوروبي

حجز أياكس أمستردام مقعده في الدور التمهيدي ​الثاني لدوري المؤتمر الأوروبي لكرة ‌القدم بعدما تغلب على أوتريخت بركلات الترجيح في الملحق اليوم، الأحد، على ملعب فولندام المحايد.

وتأهل ​أياكس إلى المسابقة الأوروبية عقب ​تفوقه 4-3 بركلات الترجيح، إثر تعادل الفريقين ⁠1-1 حتى نهاية الوقت الإضافي.

وينقذ هذا ​الانتصار موسما مخيبا للفريق الهولندي، بطل ​أوروبا أربع مرات، والذي أنهى الموسم الاعتيادي بالدوري المحلي في المركز الخامس واضطر لخوض ملحق ضم ​ثلاثة أندية أخرى لحجز بطاقة في ​بطولة أوروبية للأندية.

وافتتح دافي كلاسن التسجيل لأياكس من ‌ركلة ⁠حرة أبدلت اتجاهها بعد سبع دقائق من الشوط الإضافي الأول، قبل أن يدرك جيفي زيشيل التعادل سريعا لصالح أوتريخت.

وفي ​ركلات الترجيح، ​تألق الحارس ⁠مارتن بايس، بعدما تصدى لمحاولتين من سيباستيان آلير وسفيان القراوني، ​فيما سجل لاعبو أياكس جميع ​ركلاتهم ⁠الأربع بنجاح.

وسيتعرف أياكس على منافسه المقبل عقب سحب قرعة الدور التمهيدي الثاني في ⁠17 ​يونيو، علما بأنه ​سيحتاج إلى تجاوز جولتين إقصائيتين إضافيتين إذا ما أراد ​بلوغ مرحلة المجموعات.