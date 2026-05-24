الأوكرانية كوستيوك تحافظ على تركيزها بعد هجوم صاروخي قرب منزل والديها

بعد ساعات من سقوط صاروخ روسي بالقرب من منزل عائلتها في كييف، استهلت مارتا كوستيوك مشوارها في بطولة فرنسا المفتوحة ​للتنس المقامة على الملاعب الرملية اليوم الأحد، ولا تزال صور الانفجار حاضرة ‌في ذهنها: مبان محطمة على بعد أمتار قليلة من المكان الذي أمضت فيه والدتها وأختها الليلة.

وقالت كوستيوك (23 عاما)، التي تأهلت إلى الدور الثاني في رولان جاروس، إن القلق تملك منها بعدما تلقت صورا ​للدمار الذي وقع بالقرب من المنزل الذي أقامت فيه والدتها وأختها وقريبتها.

وقالت كوستيوك ​للصحفيين بعد فوزها على أوكسانا سيلخمتيفا 6-2 و6-3 "شعرت بالغثيان لمجرد التفكير ⁠في أن أمي وأختي ربما كانتا ستفارقان الحياة لو كان الانفجار أقرب بمقدار 100 ​متر.

وأضافت: "التنس لعبة ذهنية، لكن اليوم كان الوضع مختلفا تماما. لم أكن أعرف كيف سيكون تركيزي ​أو حتى إذا كنت سأتمكن من التحكم في أفكاري".

وقالت كوستيوك إن الضربة وقعت خلال ليلة من الهجمات التي استمرت عدة ساعات.

وتعرضت كييف والمناطق المحيطة بها لوابل من الطائرات المسيرة والصواريخ في واحدة من ​أعنف عمليات القصف التي تعرضت لها العاصمة الأوكرانية منذ الغزو الروسي قبل أربع سنوات.

وقالت ​كوستيوك "كان من الصعب حقا استيعاب ما حدث بهذه السرعة قبل خوض المباراة. لهذا أنا سعيدة لأنني لعبت ‌المباراة ⁠الأولى في اليوم. لا أعرف ماذا كانت ستصبح النتيجة لو لعبت في وقت لاحق".

رغم الضغط النفسي، قدمت كوستيوك أداء واثقا لتتأهل إلى الدور التالي، بل ووجدت الهدوء الكافي لتحاول لعب ضربة إرسال مخادعة من الأسفل خلال المجموعة الثانية.

وقالت مبتسمة "عندما يكون لدي متسع ​في المباراة، أحب القيام ​بذلك. فهذا يباغت ⁠اللاعبات دائما".

وقالت كوستيوك إن الانسحاب من البطولة لم يخطر ببالها أبدا لأن عائلتها نجت من الهجوم.

وقالت "الجميع على قيد الحياة. كل شيء على ​ما يرام. لو حدث شيء أسوأ، لكان الأمر أصعب بكثير ​بالطبع، لكنني ⁠كنت أعلم اليوم أن عليّ اللعب".

وقالت اللاعبة الأوكرانية إن الهجوم الأخير كان من أصعب اللحظات التي مرت بها منذ بدء الغزو الروسي في عام 2022.

وقالت "ربما كانت بداية الحرب هي الأصعب بسبب ⁠المجهول. ​لكن هذا (الهجوم) كان أقرب ما يكون إلى منزلي. وهذا ​ما يجعله مؤثرا للغاية. كان هذا بالتأكيد أحد أسوأ ثلاثة هجمات".

وفي الدور المقبل، ستلعب كوستيوك أمام الأمريكية كاتي ​فولينتس، التي تغلبت على الفرنسية كلارا بوريل 6-3 و6-1.