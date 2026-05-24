الأحد 24 مايو 2026 7:57 م القاهرة
صلاح يضع بصمته الذهبية في ليلة وداع ليفربول

محمد ثابت
نشر في: الأحد 24 مايو 2026 - 7:27 م | آخر تحديث: الأحد 24 مايو 2026 - 7:32 م

وضع النجم المصري محمد صلاح بصمته الأخيرة بقميص ليفربول، بعدما أسهم في تقدم فريقه خلال ظهوره الختامي في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

وصنع صلاح هدف التقدم للريدز لزميله كورتيس جونز في الدقيقة 58 من تمريرة سحرية، ليمنح فريقه الأفضلية بهدف دون رد، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب «أنفيلد» ضمن الجولة الختامية من المسابقة.

وشهدت المباراة الظهور الأخير لصلاح مع ليفربول، عقب تأكد رحيله رسميًا بنهاية الموسم الجاري، ليُسدل الستار على مسيرة استثنائية امتدت لتسعة أعوام، حافلة بالإنجازات والأرقام القياسية بقميص العملاق الإنجليزي.


