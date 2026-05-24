قبرص تختار برلمانا جديدا في انتخابات تشهد تنافسا محتدما

يتوجه الناخبون في قبرص الدولة الجزيرة إلى مراكز الإقتراع اليوم الأحد لانتخاب برلمان جديد، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى منافسة محتدمة بين تجمع الديمقراطيين المحافظ والحزب التقدمي للشعب العامل ذي الميول اليسارية.

ويتنافس 17 حزبا على أصوات حوالي 569 ألف ناخب مؤهل في الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، من غير المتوقع أن يكون للانتخابات تأثير كبير على السياسة، نظرا لأن السلطة التنفيذية في قبرص تقع في يد الرئيس، الذي يتم انتخابه مباشرة من قبل الشعب.

ويقوم الرئيس المحافظ نيكوس خريستودوليديس، الذي يتولى منصبه منذ عام 2023، بتشكيل الحكومة وقيادتها، في حين يؤدي البرلمان بشكل أساسي دورا رقابيا.

ولذلك، يحظى هذا التصويت بمتابعة وثيقة باعتباره مؤشرا مهما للمزاج العام قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2028، والتي يحق لخريستودوليديس الترشح فيها.

ومن المقرر أن تفتح مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة السابعة صباحاً (04:00 بتوقيت جرينتش) وتغلق في الساعة السادسة مساء.

ويتوقع ظهور استطلاعات الرأي الأولية فور انتهاء التصويت، مع توقع صدور النتائج الرسمية الأولية بحلول الساعة 1730 بتوقيت جرينتش تقريبا.