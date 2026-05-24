حمزة عبد الكريم يقود تشكيل برشلونة في نهائي كأس الأبطال ضد ريال مدريد

أعلن بول بلانيس، المدير الفني لفريق برشلونة تحت 19 عامًا، تشكيل فريقه لمواجهة ريال مدريد في نهائي بطولة كأس الأبطال للشباب.

وشهد التشكيل الأساسي لبرشلونة تواجد حمزة عبد الكريم، بعدما واصل اللاعب فرض نفسه داخل الفريق بفضل المستويات القوية التي قدمها خلال الفترة الأخيرة، ليحصل مجددًا على ثقة الجهاز الفني في واحدة من أهم مباريات الموسم.

ويعيش حمزة عبد الكريم فترة مميزة بقميص برشلونة، بعدما لعب دورًا بارزًا في تأهل فريقه إلى النهائي، عقب تسجيله هدفًا خلال الفوز على لاس بالماس بهدفين دون رد في الدور السابق.

وكان حمزة عبد الكريم قد انضم إلى القائمة الأولية لمنتخب مصر استعدادًا لخوض المعسكر التحضيري قبل منافسات كأس العالم المقبلة، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك