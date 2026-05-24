التاريخ يفتح أبوابه لدومان في أرسنال

واصل النجم الشاب ماكس دومان لفت الأنظار داخل نادي أرسنال، بعدما سجل إنجازًا تاريخيًا جديدًا بمشاركته أساسيًا أمام كريستال بالاس، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأحد ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ودخل دومان تاريخ البريميرليج من أوسع أبوابه، بعدما أصبح أصغر لاعب يبدأ مباراة بشكل أساسي في المسابقة، بعمر 16 عامًا و144 يومًا، وذلك وفق اختيارات المدير الفني الإسباني ميكيل أرتيتا.

ولم يكن هذا الإنجاز الأول للاعب الواعد، إذ نجح قبل أيام قليلة في دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأصغر لاعب يتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعمر 16 عامًا و239 يومًا، وسط احتفاء كبير من الحساب الرسمي للموسوعة عبر منصة "إكس".

ويخوض أرسنال المباراة وهو متربع على قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، متفوقًا بفارق 4 نقاط على مانشستر سيتي، ليحسم اللقب للمرة الأولى منذ 22 عامًا.

في المقابل، يحتل كريستال بالاس المركز الخامس عشر في جدول الترتيب برصيد 45 نقطة.