لحوم تبدأ من 180 جنيها في منافذ الإسكندرية قبل عيد الأضحى

كثفت محافظة الإسكندرية استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى، مع التوسع في طرح السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة داخل المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية، تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات التموينية والخدمية لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين.

ووجّه المحافظ، في بيان اليوم، مديرية التموين والتجارة الداخلية بضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية واللحوم والخبز والسلع الاستراتيجية داخل الأسواق والمنافذ المختلفة، مع متابعة توافرها بشكل يومي والتأكد من استقرار الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية.

وأكد أن السلع متوفرة بكميات كافية داخل المجمعات الاستهلاكية ومنافذ "جمعيتي" والسلاسل التجارية، بما يغني المواطنين عن التخزين.

وشملت الإجراءات تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحال الجزارة وثلاجات حفظ اللحوم ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، للتأكد من الإعلان عن الأسعار وصلاحية السلع ومنع تداول المنتجات مجهولة المصدر، بالتنسيق مع الطب البيطري ومديرية الصحة وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين والأحياء.

كما دفعت مديرية التموين بسيارات تموينية متنقلة لمتابعة انتظام عمل المخابز البلدية وضمان صرف رغيف الخبز بالمواصفات المقررة، إلى جانب استمرار الحملات اليومية لمتابعة الأسواق خلال فترة العيد.

وفي إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين، طرحت المحافظة كميات كبيرة من اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، حيث بلغ سعر اللحم الشمبري البلدي 380 جنيهًا للكيلو، واللحم الضأن 375 جنيهًا، واللحم الضأن البرقي 505 جنيهات، فيما سجل اللحم السوداني 350 جنيهًا للكيلو، واللحوم المجمدة 260 جنيهًا، ولحم البتلو 180 جنيهًا، وكبدة البتلو 200 جنيه للكيلو.

وأكدت محافظة الإسكندرية استمرار الحملات الرقابية المكثفة طوال أيام عيد الأضحى، للتصدي لأي محاولات للتلاعب بالأسعار أو احتكار السلع، حفاظًا على استقرار الأسواق وحقوق المواطنين.