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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الاثنين، مقطع فيديو يظهر قيام مهربين بترك قارب صغير مزدحم بعشرات اللاجئين في عرض البحر.

وتمكن خفر السواحل الإيطالية من إلقاء القبض على المهربين بعد محاولتهم الهرب.