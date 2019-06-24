الإثنين 24 يونيو 2019 9:21 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أقنعك أداء المنتخب المصري في مباراته الأولى بكأس الأمم الأفريقية؟

النتـائـج تصويت

بالفيديو.. مهربون يتركون قارب مزدحم باللاجئين في عرض البحر

نور رشوان
نشر فى : الإثنين 24 يونيو 2019 - 7:47 م | آخر تحديث : الإثنين 24 يونيو 2019 - 7:47 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الاثنين، مقطع فيديو يظهر قيام مهربين بترك قارب صغير مزدحم بعشرات اللاجئين في عرض البحر.

وتمكن خفر السواحل الإيطالية من إلقاء القبض على المهربين بعد محاولتهم الهرب.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك