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الممثل الأمريكي الخاص لإيران: تهديد إيران لمضيق هرمز يتطلب رد فعل عالمي

د ب أ)
نشر فى : الإثنين 24 يونيو 2019 - 4:11 م | آخر تحديث : الإثنين 24 يونيو 2019 - 4:11 م

صرح براين هوك الممثل الأمريكي الخاص لإيران بأن التهديد الذي تمثله إيران لحرية الملاحة في مضيق هرمز يتطلب "رد فعل عالمي".

وقال لصحفيين في سلطنة عمان، في إطار جولة خليجية، إن "تهديدات إيران للملاحة الدولية تؤثر على دول حول العالم، من منتجي النفط في الخليج إلى المستهلكين الأوروبيين، إلى جانب المستهلكين الآسيويين على وجه الخصوص".

وأضاف أن هذا "تحد عالمي ويتطلب رد فعل عالمي"، مشيرا إلى أن أكثر من 60% من النفط الذي يتم تصديره عبر مضيق هرمز يذهب مباشرة إلى الأسواق الآسيوية.

وتحدث عن وجود "عدد من الأفكار" على الطاولة، مشيرا إلى نموذج القوة البحرية متعددة الجنسيات الموجودة في المنطقة بهدف مواجهة المهربين وحماية الملاحة التجارية.

وصرح بأن قمة مجموعة العشرين المقررة هذا الأسبوع "فرصة جيدة لإجراء المزيد من المشاورات".

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