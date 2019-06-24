أعلى محكمة بالاتحاد الأوروبي: نظام التقاعد المبكر لقضاة المحكمة العليا في بولندا غير قانوني

أكدت أعلى محكمة بالاتحاد الأوروبي أن القانون الذي صدر مؤخرا في بولندا ويخفض سن تقاعد قضاة المحكمة العليا يمثل انتهاكا لاستقلال القضاء ويتناقض مع قانون الاتحاد الأوروبي.

وبناء على التوصيات المقدمة من مستشار للمحكمة في أبريل، رأت محكمة العدل الأوروبية أن التقاعد المبكر يمكن أن يكون إجراء صحيحا إذا ما كانت هناك أسباب صحية أو عند العجز عن أداء العمل.

وقالت المحكمة، في بيان صحفي، إن "حرية القضاة واستقلالهم عن كافة صور التدخل الخارجي ... يستلزم ضمانات محددة لحماية هؤلاء الذين يتولون مهمة الفصل في النزاعات".

ووفقا للمحكمة، فإن "مبدأ عدم جواز عزل القضاة" يعني أن الرئيس البولندي ليس من حقه منح استثناءات وتمديد فترات عمل القضاة.

ويتضمن القانون محل النظر تخفيض سن تقاعد قضاة المحكمة العليا إلى 65 عاما إلا إذا حصلوا على تصريح من الرئيس بالبقاء في المناصب. وعلى أرض الواقع، أجبر هذا الإجراء أكثر من 20 من بين 72 قاضيا على التقاعد.