ضرب زلزال بقوة 6 درجات بمقياس ريختر محافظة تشانجنينغ، التابعة لمدينة ييبين بمقاطعة سيتشوان اليابانية، الاثنين الماضي، أسفر عن مصرع 13 شخصا وإصابة 226 آخرين، وتسبب في إجلاء 80 ألف شخص، كما بلغت الخسائر الاقتصادية 8.89 مليار يوان، أي ما يعادل 1.29 مليار دولار، وفقاً لأحدث رقم من حكومة مدينة ييبين.

وتسببت الأضرار التي لحقت ببعض المناطق باليابان، في إلحاق الأضرار بالمدارس، مما عطل أكثر من 33 ألف طالب عن استكمال فصلهم الدراسي بمقاطعتي جونج اكسيان و تشانج نينج، أكثر المناطق تضرراً من الزلزال، في حين التحق أكثر من 11 ألف طالب بالخيمات لاستكمال دراستهم.

فبعد 4 أيام من وقوع الزلزال، نهض الطفل هو يى بينج، البالغ من العمر 12 عاماً، في السادسة صباحًا متحمساً للعودة إلى مدرسته، في بلدة شوانجخه بمحافظة تشانجنينج بمقاطعة سيتشوان، ليفاجئ بالأضرار الجسيمة التي لحقت بمدرسته، مما اضطر المدرسة للإعلان عن استكمال فصلها الدراسي ببعض المخيمات التي أقيمت بعد وقوع الزلزال.

وقال الطالب بالصف السادس الإبتدائي في حديثه لصحيفة «جابان توداي»:"تعرضت مدرستي لأضرار جراء الزلزال، وقيل لنا يوم الخميس، أنه علينا حضور بقية الفصل الدراسي بخيمة افتتحت أمس السبت، لا أعرف ماذا أفعل ولكنني أريد العودة إلى مدرستي".

فيما قال الطالب لي شياو، البالغ من العمر 13 عاماً: "الجو حار في الخيمة، لكنني سعيد لوجودي مع زملائي في الصف، وسأفتقدهم بعد التخرج"، مشيراً إلى تخرجه من المرحلة الابتدائية ضمن 180 طالب من طلاب الصف السادس، بعد تأدية امتحان نهاية العام في 28 يونيو المقبل.

فيما أشار رئيس الإدارة العسكرية لمقاطعة تشانجنينغ، ليو شياو، إلى أن الخيمة تم التبرع بها من قبل منطقة ييبين العسكرية، حيث قام بصنعها 30 من الجنود العسكريين، مشيراً إلى أنهم "يعرضون أنفسهم للخطر" في سبيل نقل المكاتب والمقاعد من الفصول الدراسية بالمدرسة المتضررة إلى الفصول الدراسية بالخيمة.

وأفاد والد الطالب هو يى بينج، هو تشى تشيانج، العامل بمصنع للأحذية في بمقاطعة تشجيانج، تلقي أولياء أمور جميع طلاب الصف السادس إشعارًا عبر موقع «وي شات» يفيد باستئناف المدرسة المتضررة للدراسة، وسط ذهولهم.

فيما أكد نائب مدير المدرسة، قوه قانج، عدم معرفته بعدد طلاب الصف السادس الملتحقين بالفصل الدراسي بالخيمة، حيث أصيب بعضهم في الزلزال وتضررت منازل البعض الأخر.

ورغم جهود المدرسة في تخفيف الضرر عن كاهل الأطفال وأولياء الأمور، لم تستوعب الخيمة التي احتضنت 94 طالباً فقط؛ ليأتي دور المسنين في مساندة المدرسة بفتح منازلهم لاستيعاب باقي طلابها حتى لا يفقدون فصلهم الدراسي الأخير.

وفي لافته إنسانية من المدرسة لمساندة المتضررين من الزلزال، بدأت الدراسة بالخيمة بدروس الموسيقى والفنون والتأليف، فعلم مدرس موسيقى بالمدرسة الثانوية في تشاننينج، تسنج يينج تيان الطلاب أغنية جديدة من تأليفه تقول: "إن الأشخاص المتضررين من الزلزال لن يبكوا، حتى لو كانوا يذرفون الدموع، لأنهم من البامبو غير المنكسر، الذي يظهر الخضار بين الأنقاض".

وفي دروس الرسم والفنون الجميلة، رسم الطلاب صور لرجال الشرطة خلال قيامهم بأعمال إغاثة المواطنين من آثار الزلزال مع كتابة عبارات امتنان، أُرسل بعضها إلى رجال الشرطة بالمدينة والمسؤولين عن الحجر الصحي.