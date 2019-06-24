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وزير خارجية بريطانيا: لا يوجد أي طرف يريد الحرب مع إيران

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 24 يونيو 2019 - 11:21 ص | آخر تحديث : الإثنين 24 يونيو 2019 - 11:21 ص

أكد جيرمي هنت وزير الخارجية البريطاني، اليوم الاثنين، أنه لا يوجد أي طرف يريد الحرب مع إيران.

وقال هنت، في تصريحات، نقلتها قناة (سكاي نيوز عربية)، إن "بريطانيا تشعر بقلق بالغ من احتمال نشوب حرب عرضية غير مقصودة مع إيران".

وأضاف نحن "قلقون للغاية، ولا نعتقد أن أيا من الجانبين يريد حربا .. لكننا قلقون من أننا قد ندخل في حرب عرضية، ونبذل قصارى جهدنا لمنع التصعيد"، مؤكدًا أن بلاده كانت على اتصال وثيق بالولايات المتحدة بشأن الوضع الخطير في الخليج.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي قد أعلن في وقت سابق اليوم أن طهران ترحب بأي تخفيف للتوتر في منطقة الخليج، مؤكدا أنها لا ترغب في تصعيد التوتر ، خاصة في أعقاب أسابيع من تدهور علاقاتها بالولايات المتحدة.


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