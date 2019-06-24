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لاعب الجزائر: حققنا فوز مطمئن أمام كينيا.. والأمور ستكون مختلفة أمام السنغال

نديم ناجي
نشر فى : الإثنين 24 يونيو 2019 - 9:14 ص | آخر تحديث : الإثنين 24 يونيو 2019 - 9:14 ص

قال مهدي عبيد، لاعب المنتخب الجزائري، أن فريقه نجح في تحقيق فوز مطمئن أمام كينيا بثنائية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة من كأس الأمم الإفريقية 2019، والمقامة في مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل.

وأوضح عبيد في تصريحات خاصة لـ«الشروق» عقب انتهاء المباراة أمس " حققنا فوزًا مطمئن أمام كينيا ولكن الأمور ستكون مختلفة كليًا أمام السنغال فهو فريق كبير يمتلك نجومًا كبار سنحاول بالطبع تحقيق الفوز".

وتابع: "علينا بذلك الجهد، وتقديم كل ما في وسعنا، هدفنا دائمًا تحقيق الفوز خلال كافة المباريات".

وأختتم تصريحاته "نشكر الجماهير الحاضرة التي وقفت بجانبنا خلال المباراة، دعم الجماهير يجعلنا نقدم أفضل ما لدينا من أجل تحقيق الفوز واسعادهم دائمًا"


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