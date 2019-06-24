عرضت فضائية «روسيا اليوم»، اليوم الاثنين، مقطع فيديو لتجول مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون في غور الأردن أمس الأحد يرافقه رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.

وأكد «نتنياهو» من هناك تمسكه باستمرار الوجود الإسرائيلي في تلك المنطقة، وقال خلال الجولة: « يقضي بأنه في إطار أي اتفاق سلام مستقبلي يجب على التواجد الإسرائيلي هنا أن يستمر وذلك من أجل ضمان أمن إسرائيل وأمن الجميع»، وذلك حسبما ذكرت فضائية «روسيا اليوم».

ووصل مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إلى إسرائيل، يوم السبت، لبحث قضايا منطقة الخليج فى اجتماع ثلاثي غير مسبوق مع نظيريه الإسرائيلي مئير بن شبات، والروسي نيكولاي باتروشيف، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.