«التنمية الصناعية»: طرح 15 مليون متر أراض صناعية بدءا من أغسطس

غازى: طرح 9 مجمعات صناعية نهاية العام.. و4 خلال إبريل 2020

تطرح هيئة التنمية الصناعية 15 مليون متر مربع من الأراضى الصناعية، على المستثمرين بداية من أغسطس المقبل وحتى نهاية ديسمبر، بالاتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية، بحسب مجدى غازى، رئيس الهيئة.

وقال رئيس الهيئة، فى تصريحات لـ«الشروق»: إن طرح الأراضى سيكون فى مدن السادات وأكتوبر الجديدة وبرج العرب وبنى سويف والعاشر، على أن تبدأ عملية الطرح فى السادات وتشمل من 4 إلى 5 ملايين متر.

وأضاف غازى، أن الهيئة ستقوم ببناء الأراضى كمصانع جاهزة، بدلا من طرح الأراضى، لافتا إلى أن المصانع التى تبنيها الهيئة ستكون متوسطة لأن المصانع الكبيرة تحتاج لخطط ودراسات معينة.

وكانت الهيئة، طرحت نحو 30 مليون متر مربع خلال العامين الماضيين، منها 3.8 مليون متر تم طرحها بالمجان بمحافظات الصعيد.

وكشف غازى عن طرح 13 مجمعا صناعيا للصناعات الصغيرة والمتوسطة للمستثمرين خلال عام 2019 ــ 2020، على أن يتم طرح 9 مجمعات حتى نهاية العام الحالى، ونحو 4 مجمعات خلال شهر إبريل العام المقبل، لافتا إلى أن الطرح سيتم فى 12 محافظة منها 7 محافظات بالصعيد، هى أسوان والأقصر وقنا وأسيوط والمنيا وسوهاج وبنى سويف، مشيرا إلى بيع 4 مجمعات تم إنشاؤها العام الماضى، فى السادات وبدر وبورسعيد.

ومن المقرر أن تضم المجمعات ما يزيد عن 4 آلاف وحدة صناعية مجهزة بالتراخيص وسيتم إتمام إجراءات الطرح والتخصيص للمستثمرين خلال نفس العام.

وفى سياق متصل، ما زالت هيئة التنمية الصناعية تدرس طلبات مقدمة من 7 مصانع للحديد، لإجراء توسعات بالطاقات الإنتاجية، منها مصانع للبليت وأخرى للدرفلة.

ويأتى هذا المقترح لأن مصانع «الدورة الكاملة»، العاملة فى جميع مراحل التصنيع الأربع، لا تحقق مكاسب كبيرة إلا فى مرحلة الدرفلة.

وأشار غازى إلى أن الهيئة تسعى لرفع رسوم الترخيص لمصانع الدرفلة، بشكل أكبر من مصانع البليت، مضيفا أن السوق المحلية تحتاج مصانع دورة كاملة ولا تقتصر على «الدرفلة».