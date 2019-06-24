المشروعات الصغيرة والمتوسطة: اللي بيسوق توكتوك ده راجل ذكي عشان بيسعى لتحسين دخله

تحدث المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن ظاهرة عزوف الشباب عن العمل، قائلًا: «العامل المصري جيد والناس في مصر عايزة تشتغل، واللي بيسوق توكتوك ده راجل ذكي عشان بيسعى لتحسين دخله».



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، أمس الأحد، أن مصر تعاني من بطالة هيكلية، موضحًا أن عدد خريجي الجامعات والمعاهد كبير للغاية ويرفضون العمل خارج تخصصهم.



وتابع: «هي ي اللي فئة اللي مش لاقية شغل، لأنهم بيرفضوا إنهم يشتغلوا عمال، إنما الطبقات الأخرى بتشتغل وعليها طلب، ومنقدرش نلومهم على كده لأنهم متربوش كده متجيش النهارده تقوليله يجي يقف على مكنة هو ميعرفش عنها حاجة أو ينظف مصنع».



وأوضح أن العلاج الوحيد لهذه الأزمة هو جعل هؤلاء الشباب أصحاب مشروعات حتى لو بنسب بسيطة، من خلال مشاركة كل مجموعة في مشروع سواء كان تجاريًا أو صناعيًا، معقبًا: «هذه الفكرة اقترحناها على القيادة منذ عامين وجار تنفيذها».