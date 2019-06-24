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قضاء هانوي: سجن أمريكي 12 عاما لإدانته بمحاولة الإطاحة بحكومة فيتنام

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 24 يونيو 2019 - 1:36 م | آخر تحديث : الإثنين 24 يونيو 2019 - 1:36 م

قضت محكمة فيتنامية، اليوم الاثنين، بسجن مواطن أمريكي لمدة 12 عاما بعد إدانته بمحاولة الإطاحة بالحكومة.
ونقلت شبكة "يورونيوز" الأوروبية عن المحامي نجوين فان ميينج، قوله إن موكله مايكل فونج (55 عاما) أقر بأنه مذنب، لكنه طلب تخفيض فترة العقوبة حتى يتم لم شمله مع أسرته، موضحا أنه من المقرر أن يتم ترحيل فونج فور الانتهاء من قضاء فترة العقوبة.
وأدانت المحكمة المواطن الأمريكي - المولود في فيتنام ويعيش في الولايات المتحدة منذ طفولته - بتهم تحريض الشعب الفيتنامي على الانضمام إلى الاحتجاجات، ومحاولة مهاجمة المكاتب الحكومية في هانوي ومدينة هوشي بالقنابل الحارقة.


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