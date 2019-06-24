للمرة الثالثة خلال موسم اختبارات الشهادة الثانوية في بريطانيا، سربت ورقة اختبار جديدة على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط استغراب المجتمع الإنجليزي؛ كون تلك التسريبات تعد الأكبر والأكثر انتهاكًا من نوعها منذ سنوات.

وأفادت صحيفة "جارديان" البريطانية أن الشرطة تحقق في واقعة تسريب ورقة اختبار "الدراسات الدينية"، بعد قيام عدد غير معروف من الطلاب بمشاهدة جزء منها، قبل دخولهم لأداء الاختبار أمس الاثنين، في أحدث سلسلة من الانتهاكات الأمنية المدمرة التي تضرب اختبارات الشهادة الثانوية البريطانية خلال السنوات الأخيرة، بسبب وسائل التواصل الاجتماعي التي أتاحت نشر أسئلة الاختبارات بسرعة وسهولة.

أما الانتهاك الثاني فحدث الأسبوع الماضي بتسريب أحد الاختبارات على برنامج "سناب شات" قبل الامتحان، فيما وقع التسريب الأول لورقة اختبار الرياضيات التي انتشر منها سؤالان على موقع تويتر، في منشور تم حذفه بعدها بقليل، بينما عُرضت الورقة بالكامل للبيع مقابل 70 جنيه استرليني.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتسرب فيها أوراق مادة الرياضيات للصف الثالث الثانوي، ففي عام 2017، ظهرت ورقة رياضيات للبيع عبر الإنترنت في ليلة الامتحان، واضطرت الشركة المشرفة إلى إجراء بعض التغييرات في اللحظة الأخيرة على ورقتين، بعد التقارير التي أفادت بتمكن بعض الطلاب من الوصول لورقة الاختبار قبل الامتحان.

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