لجنة الانتخابات التركية تعلن رسميا فوز إمام أوغلو برئاسة إسطنبول

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أعلنت اللجنة العليا للانتخابات التركية اليوم الاثنين حصول مرشح المعارضة على 21ر54% من أصوات الناخبين في الانتخابات المعادة على رئاسة بلدية إسطنبول والتي جرت يوم أمس.

وصرح سعدي جوفن رئيس اللجنة، للصحفيين في أنقرة، بأن إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض حصل على أصوات أكثر من 7ر4 مليون ناخب.

بينما حصل بن علي يلدريم مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم على 9ر3 مليون صوت، بنسبة 99ر44%.

وأوضح جوفن بأن الأحزاب السياسية أمامها حتى الأربعاء من الأسبوع القادم للطعن في النتائج الأولية. ومن المقرر أن تعلن اللجنة النتائج النهائية بعد انقضاء فترة تلقي الطعون.

وأضاف جوفن أن نسبة التصويت بلغت 5ر84% بإجمالي 74ر8 مليون صوت. وكان يحق لأكثر من 56ر10 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات المثيرة للجدل.

وكان يلدريم قد خسر الانتخابات الأولى التي جرت في 31 مارس صالح إمام أوغلو بفارق ضئيل.

لكن اللجنة العليا للانتخابات ألغت نتيجة تلك الانتخابات بعد طعون من حزب العدالة والتنمية المحافظ الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان.