اللجنة العليا للانتخابات في تركيا تعلن رسميا تصدر إمام أوغلو لانتخابات رئاسة إسطنبول

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات التركية اليوم الاثنين حصول مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو على 2ر54% من أصوات الناخبين في الانتخابات المعادة على رئاسة بلدية إسطنبول والتي جرت يوم أمس.

وصرح سعدي جوفن رئيس اللجنة، للصحفيين في أنقرة، بأن إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض حصل على أصوات أكثر من 7ر4 مليون ناخب. بينما حصل بن علي يلدريم مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم على 9ر3 مليون صوت، بنسبة 45%.

وأوضح جوفن أن الأحزاب السياسية أمامها حتى الأربعاء من الأسبوع القادم للطعن على النتائج الأولية. ومن المقرر أن تعلن اللجنة النتائج النهائية بعد انقضاء فترة تلقي الطعون.

ولم يتضح على الفور متى سيحصل إمام أوغلو على تفويضه كعمدة. وذكرت شبكة "سي إن إن ترك" أنه سوف يحصل على تفويض في موعد أقصاه الأربعاء.

وأضاف جوفن أن نسبة التصويت بلغت 5ر84% بإجمالي 74ر8 مليون صوت. وكان يحق لأكثر من 56ر10 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات المثيرة للجدل.

وكان يلدريم قد خسر الانتخابات الأولى التي جرت في 31 آذار/مارس صالح إمام أوغلو بفارق 14 ألف صوت. لكن اللجنة العليا للانتخابات ألغت نتيجة تلك الانتخابات بعد طعون من حزب العدالة والتنمية المحافظ الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان.

وفي الانتخابات المعادة، فاز إمام أوغلو على يلدريم بفارق وصل إلى 800 ألف صوت.

وقال النواب من مجلس أوروبا، الذي يراقب الحقوق في مختلف أنحاء أوروبا والذي أرسل 14 مراقبا انتخابيا، إن الانتخابات كانت "منظمة بشكل جيد وشفافة رغم الأجواء المتوترة".

وفي ألمانيا، أشاد الرئيس فرانك-فالتر شتاينماير بنتائج الانتخابات قائلا إن ذلك يعد وثيقة بأن المواطنين الأتراك يستفيدون من حريتهم في التصويت. وأضاف: "النتيجة واضحة جدا في اسطنبول".