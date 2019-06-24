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الآلاف من أنصار مايوركا يحتفلون بصعود فريقهم إلى الليجا

د ب أ
نشر فى : الإثنين 24 يونيو 2019 - 11:08 ص | آخر تحديث : الإثنين 24 يونيو 2019 - 11:08 ص

احتشد الآلاف من أنصار ناي مايوركا الإسباني لكرة القدم في الميدان الرئيسي لمدينة بالما دي مايوركا الإسبانية (خوان كارليس) للاحتفال بفوز فريقهم أمس الأحد بثلاثية نظيفة على نظيره ديبورتيفو لا كرونيا ومن ثم الصعود إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني "الليجا".

وبدأت جماهير مايوركا في التوجه إلى الميدان المذكور بعد دقائق قليلة من انتهاء المباراة، ليمتلئ الميدان عن أخره في غضون وقت قصير بحشد هائل من أنصار النادي الذين قاموا برفع لافتات مختلفة ابتهاجا بالصعود لليجا.

وفاز مايوركا 3 / صفر مساء أمس الأحد على ديبورتيفو لا كرونيا في مباراة العودة للدور الفاصل المؤهل لدوري الدرجة الأولى الإسباني، ليعوض خسارته بثنائية نظيفة في مباراة الذهاب.


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