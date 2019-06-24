ينظم مركز دال للأبحاث والإعلام، ندوة بعنوان "علاقة ثورة 1919 بالكنيسة القبطية"، وذلك اليوم الاثنين، فى تمام الساعة السادسة مساءً، بمقر المركز 5 شارع إبراهيم نجيب، بجاردن سيتى.



يديرالندوة الاعلامي رامي شفيق، ويتحدث فىها الباحث الدكتور كمال زاخر.



تناقش الندوة موضوعات هامة، من بينها: «الكنيسة الأرثوذكسية المصرية، وعلاقتها بالسلطة السياسية، خلال النصف الثاني من القرن 19 وأوائل القرن 20»، كما تتطرق الندوة إلى موضوع تطورات المجتمع السياسي الحديث في مصر، على مدى 3 أجيال، وكذلك تناقش دور القيادات القبطية في الثورة.



لأي مؤسسة علاقة ما بالسلطة السياسية التي تعمل من خلال فضائها، تتشكل تلك العلاقة وتتخذ مساراتها الواضحة بحسب موازين القوى التى تستطيع أن تحوزها تلك المؤسسة، وتجرى تلك العلاقة حسب أطر الأنساق الاقتصادية والسياسية في ذلك الحيز الزماني، ذلك الحديث ينطبق على الكنيسة الارثوذكسية المصرية وعلاقتها بالسلطة السياسية خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، وكانت محكومة بعدد من المتغيرات الاقتصادية والسياسية.



والمجتمع السياسي الحديث في مصر تطور على مدى ثلاثة أجيال، وتوسع وأدمج فئات اجتماعية جديدة طوال القرن التاسع عشر، وشكل الجيل الأول من المجتمع السياسي في مصر الحديثة في عهد محمد علي بشكل آمن تحت رعاية الحاكم وبالتالي اتسم بدرجة عالية من الولاء له، أما الجيل الثاني فقد تشكل مع تطور الطبقة المالكة للأراضي التي اكتسبت مزيدا من الاستقلالية عن الحاكم، بيد أن الجيل الثالث نشأ مع ظهور نوع من بيروقراطية الدولة الحديثة التي شملت القطاعات المهنية والادارية، وعرف هذا الجيل الأخير من المجتمع السياسي باسم مجتمع «الأفندية»، وهو يرتبط بشكل جزئي بالطبقات المتوسطة وتميزوا بأنهم منفتحين على التغيير الفكري والثقافي ومسئولين بشكل كبير عن المناداة بثورة 1919.



في أواخر عام 1918 وبينما الحرب العالمية الأولى توشك على الانتهاء، لتخرج إنجلترا وحلفاؤها براية النصر، وتبعث الأمل عند المصريين في الاستقلال وإنهاء الاحتلال البريطاني ورفع الأحكام العرفية وإلغاء الرقابة على الصحف، انطلقت أحداث ثورة 1919 لتشق في تاريخ البلاد مجرى جديدًا نحو حلم الاستقلال.



وفي خضم ذلك ثمة خيط التقطه "الارشيدياكون"، حبيب جرجس التلميذ في المدرسة الإكليريكية ومدرس الدين، فيما بعد تمثل في مشروع مدارس الأحد الذي اكتسب دعم البطريرك كيرلس الخامس، مثلت مدارس الأحد نقطة تحول في مسار الكنيسة آنذاك ومستقبلها فيما بعد.