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قال رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي إن منتخب بلاده الجزائر أدى مباراة جيدة واستحق الفوز على كينيا بثنائية في الجولة الأولى لكأس الأمم الإفريقية.

وأضاف محرز عقب اللقاء "قدمنا مباراة متوازنة، خلقنا عدة فرص وسجلنا هدفين وفي نفس الوقت تماسكنا دفاعيا وحافظنا على نظافة شباكنا، وحققنا فوزا مهما سيمنحنا دفعة معنوية في بداية المشوار".

وأشار "بالتأكيد مواجهة السنغال في الجولة القادمة صعبة ومختلفة، فهو فريق يضم لاعبين مميزين مثل ساديو ماني وغيره لكننا جئنا إلى مصر للفوز بكل المباريات".

وأوضح نجم مانشستر سيتي "استفدنا كثيرا من معسكرنا في قطر قبل البطولة، لقد ساعدنا على التأقلم على حالة الطقس في مصر من رطوبة وحرارة عالية".