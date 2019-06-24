مقتل 3 إرهابيين في اشتباك مع الشرطة الباكستانية

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أعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم الاثنين، عن مقتل 3 إرهابيين وهروب اثنين آخرين، عقب وقوع اشتباك مع الشرطة بالقرب من منطقة نورثن بايباس في مدينة كراتشي بجنوب باكستان.

وذكرت شبكة جيو الباكستانية أن الشرطة تلقت معلومة تفيد بوجود إرهابين في المنطقة، وعندما وصلت المنطقة قام الإرهابيون بإطلاق النار على أفراد الشرطة.

وأضافت الشرطة أنه خلال تبادل إطلاق النار، قُتل 3 إرهابيين، في حين فر اثنان من موقع الاشتباك.

وأوضحت الشرطة أنه تم مصادرة سترات مفخخة وذخيرة.

وأشارت الشرطة إلى أن الإرهابيين كانوا يخططون لتنفيذ هجوم إرهابي، موضحة أن عملية البحث عن الإرهابيين الفارين مستمرة.