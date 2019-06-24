يرتدي عدد كبير من الرجال والنساء ساعات اليد يوميا، لتزيد من الملمس الجمالي لمظهرهم، ويغفلون عن الاهتمام بها وتنظيفها باستمرار، وبينّت نتائج دراسة حديثة، أن الساعات اليدوية قد تكون «أقذر 3 مرات» من مقعد المرحاض، حسب ما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وأجرت شركة «تيك واتشز» اختبارات على 10 أنواع مختلفة من الساعات؛ لمعرفة مدى نظافتها وخلوها من البكتيريا الهوائية، فوجدت أن كل ساعة خضعت للاختبار قد تحمل عددا كبيرا من البكتيريا والأوساخ.

ووجدت الشركة ساعات الرجال أكثر اتساخا من النساء، بينما الساعات المصنوعة من البلاستيك والجلد أكثر اتساخا مقارنة بالساعات المعدنية.

وشدد دانييل ريتشموند، المدير الإداري للشركة، على أهمية تنظيف الساعات على الأقل مرة كل شهر، لتفادي البكتيريا المسببة للأمراض.