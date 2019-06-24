وزيرة لبنانية: أوشكنا على الانتهاء من استراتيجية التحول الرقمي والحكومة الألكترونية

أكدت وزيرة الدولة لشئون التنمية الإدارية في لبنان مي شدياق، أن لبنان في المراحل الأخيرة من إنهاء استراتيجية التحول الرقمي واعتماد الحكومة الألكترونية، على نحو يعزز التواصل بين المواطن وحكومته، وإتاحة المعلومات، والشفافية في الحكم والإدارة.

وقالت وزيرة التنمية الإدارية – في كلمتها خلال مؤتمر إطلاق برنامج التعاون بين الحكومة اللبنانية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للوصول إلى الحكم الرشيد – إن الاستراتيجية تقوم على إشراك كافة الجهات الحكومية، إلى جانب التعاون مع المنظمة والتي تُعنى بالتنمية الاقتصادية والتبادل الحكومي المشترك، بما يسهل التواصل مع المواطنين وتعزيز الحق في توصيل المعلومات للإعلام انطلاقا من الشفافية.

وأشارت إلى أن الالتزام بتنفيذ أهداف "الحكومة المفتوحة" والحق في الوصول إلى المعلومات وتحقيق التنمية المستدامة والتحول الرقمي، يتطلب الالتزام من قبل الحكومات في تنفيذ الاستراتيجيات، وليس مجرد عقد المؤتمرات والندوات.

وأضافت: "للأسف مبادىء الحكومة المفتوحة، والتي تقوم على الشفافية والمحاسبة والحق في الوصول إلى المعلومة، شبه غائبة حاليا في لبنان، ولهذا نعمل كوزارة تنمية إدارية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والدول الصديقة للبنان، للوصول إلى دولة تعتمد الشفافية والعدالة ومكافحة الفساد والانفتاح على المواطن اللبناني".