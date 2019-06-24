«شجع ونظف»: نستهدف نشر الوعي بسلوكيات البلدان المتقدمة

قال أحمد نجاح، عضو مبادرة «شجع ونضف»، إنه فكر مع زملائه الثلاثة في تنظيف استاد القاهرة بعد انتهاء المباراة الافتتاحية، وقام بإعداد أكياس وقفازات لهذا الغرض قبل موعد المباراة بـ3 أيام.



وأضاف في لقائه ببرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «ON E»، أمس الأحد، «إحنا من المنصورة ومن طنطا، وقبل الماتش بـ3 أيام، طلبت من كل واحد يجيب عدد من الأكياس معاه، قالولي هنعمل بيها إيه قولتلهم ملكوش دعوة، وكنت شاكك أن هيكون في سلوك حضاري والناس تنظف مكانهم، ومخطط لو لقيت حاجة يكون معانا أكياس».



وأشار إلى أنه مؤسس لمبادرة «مصر العظمى»، والتي تسعى لنشر الوعي والإيجابيات في المجتمع، من خلال تنظيف المواصلات العامة والقطارات، معقبًا: «دي أول مرة أروح استاد، ودي رسالة لنشر الوعي ليكون لدينا سلوك مثل البلدان المتقدمة، واليابان، وحرصنا على إخراج أكياس القمامة إلى الخارج».



وانطلقت يوم الجمعة الماضية، بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وشهد حفل الافتتاح مجموعة من الفقرات الفنية على رأسها أغنية بعنوان «متجمعين» للفنان حكيم، يعقبها



وافتتحت مصر والتي تقع في المجموعة الأولى مع أوغندا وكونغو، البطولة بمواجهة منتخب زيمبابوي على استاد القاهرة، حيث فازت خلالها بهدف واحد مقابل لا شيء.