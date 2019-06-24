مقترح برلمانى بإنشاء مصنع لإنتاج أدوية منع الحمل لمواجهة «النقص الحاد» لها

النائبة منى منير لـ«الشروق»: الزيادة السكانية قنبلة لا تقل خطورة عن الإرهاب

تقدمت البرلمانية منى منير، أمس؛ بمقترح برلمانى إلى لجنتىّ الصناعة والصحة لإنشاء مصنع مصرى لإنتاج أدوية منع الحمل لمواجهة ما وصفته بـ«النقص الحاد» فى توافر تلك الأدوية بما يعرقل خطط مواجهة الزيادة السكانية.

وقالت البرلمانية لـ«الشروق»، إن الزيادة السكانية أصبحت «قنبلة موقوتة» وأزمة تؤرق الجميع وتأكل الأخضر واليابس من خطط التنمية، متابعة: «مواجهة ذلك لن يتم سوى بعدة وسائل منها إنشاء مصنع محلى مصرى لإنتاج أدوية منع الحمل بما يعمل على توافرها فى السوق، وتوفير العملة الصعبة».

وأردفت: «علينا أن نحصل على تصريح من الشركات الكبيرة لإنشاء مصنع مصرى كى نستطيع توفير تلك الأدوية، وأن يكون المصنع فى إحدى محافظات الصعيد، كونها الأكثر كثافة، وفى مكان ملائم يخلق فرص عمل ووسائل نقل».

ودعت النائبة إلى أن يكون للمصنع منافذ توزيع على مستوى المحافظات من خلال مراعاة التقسيم الجغرافى، بحيث يشمل جميع المحافظات والقرى المصرية، مشيرة إلى أن المجالس القومية المتخصصة عليها أن تتبع رئاسة الجمهورية مباشرة، معربة عن أسفها لتبعية المجلس القومى للسكان لوزارة الصحة إذ ترى أن ذلك يعطل استراتيجية مواجهة الأزمة السكانية.

وقالت منير فى بيان، أمس؛ إن المشكلة السكانية على رأس المشكلات الاجتماعية ذات الآثار السلبية المتعددة الأبعاد التى تواجهها مصر حاليا، موضحة أنه بين الحين والآخر نجد أزمة نقص ملحوظ فى حبوب منع الحمل، أو اختفاء أنواع دون الأخرى، أو عدم تواجدها على المستوى الجغرافى المطلوب، حيث تتوافر فى بعض المحافظات وتختفى فى الأخرى.

وتابعت: «من أهم الطرق لمواجهة الزيادة السكانية، توافر وسائل وأدوية منع الحمل وخاصة فى الوحدات الصحية فى ريف مصر، وهذا لن يكون إلا من خلال وجود مصنع مصرى مقام على الأراضى المصرية، يقوم بإنتاج وسائل منع الحمل، كى نضمن توافر هذه المنتجات وأيضا مراقبة توزيعها على نطاق جغرافى كبير».