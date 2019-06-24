الخارجية الإيرانية: ورشة البحرین «مخجلة وفاشلة»

اعتبر المتحدث باسم الخارجیة الإيرانية عباس موسوي، أن ورشة المنامة المقرر عقدها في البحرین "مخجلة ومخزية وفاشلة"، مؤكدا أن عرض التطلعات وحقوق الشعب الفلسطیني للمزاد تحت تسمیة السلام لن یکون ناجحا.

ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية (إسنا)، الإثنين، عن موسوي قوله: "جمیع الأشخاص الذین یبحثون عن حل لهذه المشكلة نحیلهم إلی جذور التوترات وسبب وقوع هذه المشاکل وهو عدم الوفاء بالتعهدات والإرهاب الإقتصادي الأمریکي ضد إيران".

وحول زیارة رئیس الوزراء الیاباني شینزو آبي الی إيران وتصیحات المسؤولین الأمریكیین بشأنها، قال موسوي إن رئیس الوزراء الیاباني لم يحمل رسالة خطیة لإیران، "بل کانت رسالته شفویة ، فانهم یدعون لخفض التوتر في المنطقة."

وأکد المتحدث باسم الخارجیة أن "الوثائق المقدمة إلی الأمم المتحدة من قبل إيران حول إعتداء الطائرة المسیرة الأمریكیة علی أجواء إيران ورفع الشكوی إلیها کانت ثابتة ومتقنة وما یقوم به الأمریكان من التشکیك لا یحدث خللا بمبدأ الإعتداء وقد أثبتت الرادارات هذه الحالة غیر القانونیة".