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مئات الآلاف يشاركون في مسيرة لدعم المثلين في البرازيل

د ب أ
نشر فى : الإثنين 24 يونيو 2019 - 11:23 ص | آخر تحديث : الإثنين 24 يونيو 2019 - 11:23 ص

شارك مئات الآلاف من المواطنين في مسيرة سنوية لدعم المثليين في شوارع مدينة ساو باولو البرازيلية أمس الأحد ، حيث احتج المتظاهرون على سياسات الرئيس اليميني جاير بولسونارو.

وذكرت شبكة جلوبو تي في أن المغنية البريطانية ميل سي، العضوة بفريق سبايس جيرلز الغنائي، كانت ضمن المتظاهرين.

وتحيى المسيرة، التي تعد من أكبر المسيرات في العالم، ذكرى ما يطلق عليه أعمال شغب ستونوول التي وقعت عام 1969 في نيويورك، والتي تعد بداية حركة المساواة بالنسبة للمثليين والسحاقيات والمتحولين جنسيا.

وأدلى بولسانارو بتعليقات مناهضة للمثليين بصورة متكررة، حيث قال في إحدى المرات أنه يفضل فقدان ابنه في حادث سير على أن يصبح مثليا.

ويصف الرئيس البرازيلي نفسه على أنه "كاره للمثلية"، وقال في إحدى المرات "إذا رأيت رجلين يقبلان بعضهما في الشارع سوف أضربهما".

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