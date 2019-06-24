القوات العراقية تدمر مواقع لـ«داعش» جنوبي غرب الموصل

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دمرت القوات الجوية العراقية بدعم من قوات التحالف الدولي، اليوم الأثنين، مواقع لتنظيم داعش الإرهابي في مناطق جنوبي الحضر والسينية ومناطق أخرى جنوبي غربي مدينة الموصل.

وقال المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب العراقي حسن العباسي ـ في تصريح لراديو "سوا" الأمريكي ـ إن طيران التحالف الدولي وجه ضربات اخرى ضد أهداف لتنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف العباسي أن قوات التحالف استطاعت أن تدمر 5 مواقع للتنظيم الإرهابي في منطقة الموصل والمناطق القريبة خلال العملية العسكرية، دون أى خسائر لقوات التحالف، مشيرا إلى انها عملية استباقية تهدف إلى تكبيد التنظيم الإرهابي خسائر.