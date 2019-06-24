الإثنين 24 يونيو 2019 3:05 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أقنعك أداء المنتخب المصري في مباراته الأولى بكأس الأمم الأفريقية؟

النتـائـج تصويت

وزير الخارجية التركي: اشترينا صواريخ «إس - 400» الروسية ولا يمكننا إلغاء الشراء

إسطنبول - د ب أ
نشر فى : الإثنين 24 يونيو 2019 - 2:22 م | آخر تحديث : الإثنين 24 يونيو 2019 - 2:22 م

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، في أنقرة، إن بلاده اشترت أنظمة الدفاع الصاروخية الروسية من طراز "إس-400"، حتى رغم وجود خطر من تعرضها لعقوبات أمريكية.

ونقلت وكالة أنباء "بلومبرج" اليوم الاثنين عن وزير الخارجية التركي القول: "مهما كانت العقوبات، فقد اشترينا أنظمة /إس-400/... ولا يمكن لتركيا إلغاء صفقة الشراء".

وأضاف: "ليس هناك ما يضمن أن تركيا ستكون قادرة على الحصول على بطاريات صواريخ باتريوت الدفاعية، ولا يمكنها المخاطرة بأمنها"، وقد أنفقت تركيا أكثر من مليار دولار على برنامج مقاتلات "إف -35".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك