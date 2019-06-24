8 شركات مصرية في تقرير بورصة لندن و«CDC» عن «إلهام إفريقيا»

• مسئول بورصة لندن: ثقة المستثمرين في اقتصاد مصر لن تقل بعد انتهاء برنامج صندوق النقد

• مدير المجموعة: ضخينا 140 مليون دولار في مصر حتى الآن



أطلقت بورصة لندن ومجموعة "سي دي سي" البريطانية، مساء أمس بالقاهرة، النسخة الثانية من تقرير "شركات لإلهام إفريقيا"، وتضمن 8 شركات مصرية.

ويحدد التقرير، الأعمال الخاصة والمتنامية والديناميكية في جميع أنحاء إفريقيا، كما يسلط الضوء على الشركات المتميزة أمام جمهور المستثمرين الدوليين.

وتضمنت الشركات الـ8 كل من: (الفتح للصناعات والإنشاءات المعدنية، وكايرو ثري إيه، وكاربون القابضة، وفوري، ومجموعة إيجيل كيميكال المحدودة، وجيرمان ميديكال هيليثكير كوبراشن، وكرم للطاقة الشمسية، وشركة سامبو للمعادن).

وتضمن التقرير 360 شركة من 32 دولة في 7 قطاعات رئيسية.

وقال ايبكون اديبايو، مدير وحدة الأسواق الناشئة في بورصة لندن، إن كل الشركات المصرية التي تضمنها التقرير مؤهلة أن تدرج في بورصة لندن، والأهم من ذلك أنها قادرة على جمع استثمارات محلية ودولية حتى بدون الإدراج في بورصة لندن، "هذا بسبب وجودها في التقرير".

وردا على تساؤل خاص بطرح سندات دولارية في بورصة لندن، أوضح أنها حصلت على إقبال كبير، مشيرا إلى نجاح أي طرح يتوقف على عدة عوامل منها التصنيف الائتماني للدولة المصدرة للسندات، وسيولة السوق، ومدى شهية المستثمرين لتحمل مخاطر الاستثمار، وأعتقد أن في ضوء هذه العوامل فإن سعر الفائدة على تلك السندات الذي تراوح بين 6 و8% كان مناسبا للسندات المصرية.

وتوقع عدم تغيير الأوضاع بالنسبة للطروحات المصرية في الأسواق الدولية مدى ثقة المستثمرين بها بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي بالحصول على آخر شريحة من القرض قريبا، "ولكن دعنا ننتظر ونرى".

وينتهي الشهر القادم برنامج إصلاح اقتصادي نفذته مصر مع صندوق النقد الدولى في 3 سنوات للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار، حصلت مصر منه على 10 مليارات دولار.

وقال ديفيد شويمر، الرئيس التنفيذي لبورصة لندن عن شركات التقرير: "هذه الشركات ذات النمو المرتفع لديها القدرة على تحويل الاقتصادات في إفريقيا وخلق الوظائف في المستقبل".

وأضاف تينبت إيمياس، مدير شئون إفريقيا في مجموعة "CDC"، الذي أعلن عن افتتاح مكتب لمجموعته في مصر قريبا، أن المجموعة ضخت حتى الآن نحو 140 مليون دولار في مصر، وهي تستثمر في مصر عبر طريقين وهما الاستثمار المباشر أو إقراض الشركات.

وضخت المجموعة المبلغ الأكبر وهو 50 مليون دولار في أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم في بنبان بأسوان، والباقي في صناديق استثمار مباشر مثل ازدهار وسواري، "هناك صناديق في دول إفريقية أخرى نستثمر فيها وتضخ استثمارات في مصر مثل صندوق تونس".

وتحدد المجموعة الشركات التي تدخل بها على أساس عدة عوامل منها القطاع، وبحسب إيمياس، فإن المجموعة تستهدف القطاعات الصناعية في مجال الغذاء والزراعة والمالية، والعقارية ولكن الخاصة بمحدودي الدخل، إضافة للبنية التحتية، والأخيرة تستحوذ على 50% من استثمارات المجموعة في إفريقيا عامة. وخصصت المجموعة نحو 4.5 مليار دولار للقارة السمراء خلال 3 سنوات تنتهي في 2021.

وأشار إلى اتفاق المجموعة مع البنك المركزي المصري الشهر الماضي لتمويل الشركات عبر قروض تقدم لبنوك مصرية، لكنه نفى أن تشارك المجموعة في طرح بعض البنوك المصرية الفترة المقبلة.

وتنفذ مصر -في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي- برنامج طرح حصص من شركات وبنوك مملوكة للدولة، ومن المتوقع طرح حصة من بنك القاهرة قبل نهاية العام الجاري.

وعلق السفير البريطاني في مصر، السير جيفري آدمز، حيث أقيم احتفال إطلاق التقرير في مقر السفارة في حي جاردن سيتي، قائلا: "هذا التقرير يكشف عن إمكانيات إفريقيا ومع نمو استثنائي ومضاعفة مشاركة المرأة مقارنة بعام 2017، نرى اقتصاد القارة يتطور بسرعة، نحن نؤمن بالتقدم الذي أحرزته إفريقيا، ولهذا السبب تلتزم المملكة المتحدة بأن تصبح المستثمر الأول بين مجموعة السبع في هذه القارة".