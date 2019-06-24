مانشستر سيتي يهنيء محرز بفوز الجزائر على كينيا في أمم إفريقيا

احتفل نادي مانشستر سيتي بقيادة رياض محرز نجم فريقه ومنتخب الجزائر، الخضر لتحقيق الانتصار الأول في بطولة كأس الأمم الإفريقية على كينيا بهدفين دون رد.

وفاز منتخب الجزائر على نظيره الكيني بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على ملعب "الدفاع الجوي"، في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة في مرحلة المجموعات في كان 2019 المقيمة بمصر والتي تستمر حتى 19 يوليو المقبل.

ونشر الحساب الرسمي لـ مان سيتي عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" صورة لنجم الخضر أثناء احتفاله بهدفه في مرمى كينيا، وكتب:"رياض محرز يقود منتخب الجزائر للفوز بهدفين دون رد على حساب كينيا في كأس الأمم الإفريقية مصر 2019".

وسجل محرز الهدف الثاني لمنتخب بلاده في الدقيقة 43، وذلك بعدما افتتح زميله بغداد بونجاح التسجيل لمنتخب الجزائر في الدقيقة 34 من ركلة جزاء.

حصد بذلك المنتخب الجزائري، بطل المسابقة عام 1990، أول ثلاث نقاط له بالمجموعة، التي تقاسم صدارتها مع نظيره السنغالي، الذي تغلب على منتخب تنزانيا بالنتيجة ذاتها في وقت سابق اليوم بنفس الجولة.

في المقابل، ظل منتخب كينيا، الذي عاد للمشاركة في البطولة التي غاب عنها لمدة 15 عاما، بلا رصيد من النقاط، ليصبح في مؤخرة الترتيب مع نظيره التنزاني.