زيادة قياسية في صادرات جبن الفيتا اليوناني لبريطانيا

سجلت صادرات الجبن الفيتا اليونانية، وهي أشهر أنواع الجبن في اليونان وخارجها، إلى المملكة المتحدة زيادة قياسية بلغت 214% خلال 10 أعوام في الفترة بين 2008 - 2018.

وأفاد تقرير صادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية بالسفارة اليونانية في لندن، بأنه في نفس الوقت زادت جميع صادرات الجبن اليوناني إلى بريطانيا، بما في ذلك منتجات الجبن الأخرى غير الفيتا، زيادة في القيمة بنسبة 162% مقارنة بقيمة عام 2008.

وأشارت صحيفة (جريك ريبورتر) اليونانية إلى أن المملكة المتحدة تعتبر ثاني أكبر مستورد للجبن اليوناني بعد ألمانيا التي تستوعب 35% من صادرات الجبن اليوناني، بينما يبلغ نصيب بريطانيا 17%، لافتة إلى أن من بين أسباب الارتفاع الكبير في الصادرات، الشعبية العالية التي يتمتع بها مطبخ دول البحر المتوسط الآن في بريطانيا.