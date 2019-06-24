ألمانيا تعتزم حظر تصدير الأسلحة الصغيرة لدول خارج الناتو والاتحاد الأوروبي

اتفقت الحكومة الألمانية على تشديد التوجيهات الخاصة بتصدير السلاح والسارية منذ نحو 20 عاما، وجاء الاتفاق بعد خلاف استمر داخل مجلس الوزراء الألماني على مدار أشهر.

وذكرت مجموعة "فونكه" الإعلامية اليوم الاثنين استنادا إلى دوائر حكومية أن ديوان المستشارية ووزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد اتفقت على بنود من بينها حظر تصدير الأسلحة الصغيرة إلى دول من خارج حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي.

ومن المنتظر أن يتم إقرار المبادئ الجديدة خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الألماني بعد غد الأربعاء، ومن المنتظر بموجب هذه المبادئ أن يتم تشديد المراقبة على نقل أماكن إنتاج الأسلحة إلى الخارج وأماكن الأسلحة ومعدات التسليح الأخرى التي يتم تصديرها.

وتعود المبادئ الحالية إلى عام 2000 وكان قد تم إقرارها من قبل الائتلاف الحاكم الذي يجمع بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، وتعد هذه المبادئ من أكثر القواعد صرامة على مستوى العالم بالنسبة لتصدير الأسلحة.

وتشعر فرنسا وبريطانيا، شريكتا ألمانيا في الناتو، منذ فترة بالاستياء إذ ترى الدولتان أن هذه المبادئ تعرقل بشكل جزئي مشروعات تسلح مشتركة للدول الثلاث.

وحسب مجموعة "فونكه"، فإن الديباجة جاء فيها أنه يجري العمل على ايجاد توافق في قطاع صناعة الأسلحة الأوروبية ويجب على وجه الخصوص ضمان قدرة ألمانيا على التعاون الدولي والعمل على الحفاظ على كفاءة الحلف الأطلسي.

كانت التراخيص، التي أصدرتها الحكومة الألمانية لتصدير الأسلحة قد تراجعت بشكل مستمر خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وبلغت القيمة الإجمالية لصادرات الأسلحة في العام الماضي 82ر4 مليار يورو فقط.

وتكاد تكون الحكومة الألمانية لم تصدر تراخيص لتصدير أسلحة صغيرة في العام الماضي إذ تراجع عدد القطع المصدرة من هذه الأسلحة بنسبة 97% من 1ر15 إلى 4ر0 مليون قطعة.