إيران: مقتل إرهابي وإصابة 2 آخرين شمال غرب البلاد

أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل إرهابي وإصابة اثنين واعتقال آخر في منطقة جالدران بمحافظة أذربيجان الغربية شمال غربي البلاد المحاذية لتركيا.

وافادت العلاقات العامة للحرس الثوري في بيان أصدرته اليوم الاثنين، أن قوات الحرس الثوري قامت على مدار اليومين الماضيين بملاحقة أربعة عناصر إرهابية كانوا قد ارتكبوا أعمالا شريرة وزعزعة الأمن في منطقة جالدران، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وأضاف البيان أنه خلال اشتباك معهم اليوم الاثنين لقي أحدهم حتفه وأصيب اثنان آخران فيما تم أسر الرابع.

وأوضح البيان "تم في هذه العملية المباغتة والناجحة ضبط كميات من الاسلحة والمعدات من هذه الخلية الإرهابية".