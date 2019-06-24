رئيس الوزراء: شركة بوش الألمانية تأكدت من عزم مصر تذليل العقبات أمام المستثمرين

أعرب رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، عن ترحيبه وترحيب الحكومة المصرية بالاتفاق مع شركة بوش الألمانية على إنشاء مركز إنتاج لها فى مصر على مساحة 80 ألف متر مربع، مؤكداً أن التوصل للاتفاق يأتي تكليلاً للقاء الذى عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور كارستن أوتنبرج رئيس مجلس إدارة شركة بوش فى أكتوبر 2018، وهو اللقاء الذى شجع الشركة على المضى قدماً فى خططها للاستثمار فى مصر بعد ما لمسوا عزم القيادة السياسية على تذليل كل العقبات التى تحول دون زيادة الاستثمارات الأجنبية فى مصر.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء، مع الدكتور كارستن أوتنبرج رئيس مجلس إدارة مجموعة بوش، وعدد من قيادات الشركة.

وخلال زيارة مصنع شركة بوش، استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول أنشطة وحجم أعمال الشركة حول العالم، حيث بلغ حجم إيرادات الشركة 4ر13 مليار يورو فى عام 2018، بإجمالي حجم عمالة يبلغ 61 ألف عامل فى 42 موقع إنتاج.

وأشار العرض إلى أن حجم إنتاج موقع جيينجين من أجهزة التبريد يبلغ 55ر1 مليون قطعة فى العام، بمتوسط إنتاج يومى يصل إلى 6500 قطعة.

وقام رئيس الوزراء بجولة تفقدية فى مصنع شركة بوش، تعرف خلالها على مراحل الإنتاج المختلفة، بما فى ذلك مراحل اختبار وضمان الجودة، ومركز التدريب الملحق بالمصنع.

وأوضح مدبولى أن إنشاء المصنع سوف يسهم فى زيادة الصادرات وتوفير فرص عمل عديدة، فضلاً عن رفع كفاءة ومهارة العمالة المصرية التى سوف تتلقى أحدث نظم التدريب فى مراكز التدريب المتخصصة لشركة بوش، لاسيما وأن الشركة لديها شبكة ربط متميزة بالجامعات ومراكز البحث، بما يجعلها تواكب التطوير والتحديث المستمر.

بدوره، أشار رئيس مجلس إدارة بوش إلى الاهتمام الكبير بملفات البحوث والتطوير، ومن ثم تخصص الشركة 5٪؜ من إيراداتها لموضوعات البحث والتطوير، حيث تمتلك الشركة أفضل 5 مراكز فى العالم فى البحث والتطوير فى هذا المجال.

وأعرب رئيس مجلس إدارة بوش وقيادات الشركة عن سعادتهم بأن الشركة سوف تقوم ببناء أول مركز إنتاج لها فى مصر، والذى سيكون هو الأول من نوعه فى أفريقيا، وستقوم الشركة من خلاله بتصدير أكثر من نصف إنتاجها للشرق الأوسط وأفريقيا.

ووجه قيادات الشركة الشكر للحكومة المصرية على ما أبدته من إصرار وجهد فى إنهاء الاتفاق بنجاح على إنشاء المصنع فى مصر، مؤكدين أنهم سينشئون هذا المصنع وفق أحدث تكنولوجيا توصلت إليها الشركة، وسيطبق أفضل آليات الإنتاج الموجودة فى العالم.

وأثنى رئيس الوزراء على ما ذكره مسئولو شركة بوش من أنهم لا ينشئون مصنعاً فقط، وإنما مركز إنتاج وتدريب وبحث متكامل، يخدم أغراض التنمية.

وفى ختام الجولة، شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع مذكرة التفاهم لإنشاء مصنع شركة بوش فى مدينة العاشر من رمضان بمصر، ووقع مذكرة التفاهم عن مصر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة .