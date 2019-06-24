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الرئيس الجزائري المؤقت يوقع على حركة ترقية في صفوف ضباط الجيش

الجزائر - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 24 يونيو 2019 - 10:07 م | آخر تحديث : الإثنين 24 يونيو 2019 - 10:07 م

وقع الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، اليوم الاثنين، مراسيم رئاسية تتضمن ترقية ضباط عاملين في الجيش ومنح الأوسمة ابتداء من تاريخي 5 يوليو 2019 والأول من نوفمبر 2019.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية، مساء اليوم الاثنين، إنه "طبقًا لأحكام الدستور، المواد 91 و 102 و 104، أشرف اليوم الاثنين السيد رئيس الدولة على التوقيع على المراسيم الرئاسية المتضمنة ترقية الضباط العاملين في صفوف الجيش الوطني الشعبي وكذا المراسيم الرئاسية المتضمنة إسداء الأوسمة للمستخدمين العسكريين والشبيهين، ابتداء من تاريخي الخامس يوليو 2019 والفاتح نوفمبر 2019".


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