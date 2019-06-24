ضبط 5 أشخاص بتهمة التعدي على موظف وسرقة محتويات شقته بالسلام

ألقت مباحث القاهرة القبض على عامل و4 آخرين لاتهامهم بالتعدي على موظف وسرقة محتويات شقته لخلافات مالية بينهما بمدينة السلام وحرر محضر بالواقعة وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

كان قسم شرطة السلام ثان، تلقى بلاغا من موظف بتضرره من عامل لقيامه بالحضور لشقته وبصحبته 4 أشخاص وتعدوا عليه بالضرب والاستيلاء على بعض المنقولات من داخل الشقة وفروا هاربين.

وفور تشكيل فريق بحث جنائي ومن خلال جمع المعلومات، تبين صحة الواقعة وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بين العامل والمجني عليه، في سبيل ذلك استعان بـ4 أشخاص لارتكاب الواقعة.