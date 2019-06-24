طيران التحالف الدولي يقتل 5 من داعش غربي العراق

أفاد بيان عراقي اليوم الاثنين أن 5 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، قتلوا في قصف لطيران التحالف الدولي استهدف سيارة تقلهم أقصى غربي العراق .

وذكر البيان الصادر من خلية الإعلام الأمني العراقي: "أن طيران التحالف الدولي نفذ ضربة جوية استنادًا إلى معلومات استخبارية من قيادة عمليات الجزيرة في محافظة الأنبار استهدفت سيارة تقل عناصر داعش، وتمكنت بعد ملاحقتها من قتل 5 منهم شمال شرقي منطقة عكاشات بين قضائي الرطبة والقائم أقصى غربي البلاد".

وتشن القوات العراقية بالتعاون مع طيران التحالف الدولي بشكل يومي عمليات استباقية لملاحقة فلول داعش في مناطق متفرقة من البلاد تشكل مصدر قلق على أمن وسيادة العراق.