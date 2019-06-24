الجزائر تكتفي بثنائية في كينيا بأمم أفريقيا

حقق المنتخب الجزائري انتصاره الأول في بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في مصر، وذلك عقب فوزه السهل 2 / صفر على نظيره الكيني اليوم الأحد على ملعب (الدفاع الجوي) بالقاهرة، بالجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة في مرحلة المجموعات بالمسابقة القارية.

وحصد المنتخب الجزائري، بطل المسابقة عام 1990، أول ثلاث نقاط له بالمجموعة، التي تقاسم صدارتها مع نظيره السنغالي، الذي تغلب على منتخب تنزانيا بالنتيجة ذاتها في وقت سابق اليوم بنفس الجولة.

في المقابل، ظل منتخب كينيا، الذي عاد للمشاركة في البطولة التي غاب عنها لمدة 15 عاما، بلا رصيد من النقاط، ليصبح في مؤخرة الترتيب مع نظيره التنزاني.

وكان الشوط الأول، الذي سيطر عليه المنتخب الجزائري وسجل خلاله هدفيه، أفضل كثيرا من الثاني، الذي ندرت خلاله الفرص التهديفية من كلا المنتخبين.

وافتتح بغداد بونجاح التسجيل لمنتخب الجزائر في الدقيقة 34 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف زميله رياض محرز الهدف الثاني في الدقيقة 43.

ويأتي هذا الفوز ليشكل قوة دفع جيدة لمنتخب الجزائر، قبل لقائه المهم مع منتخب السنغال يوم الخميس القادم في الجولة الثانية بالمجموعة.