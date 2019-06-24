قال الدكتور إبراهيم عسكر، مدير البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان، إن نسبة التعاطي بين بالجهاز الإداري للدولة انخفضت من 8% إلى 2.5%.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أنه بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراء الكشف المبكر عن المخدرات للعاملين بالدولة، تم التحرك مباشرة لتشكيل عدة لجان بهذا الخصوص.



وتابع أن الوزارات أبدت استجابة واسعة بمشاركتهم في إعداد قاعدة بيانات بموظفي الدولة على مستوى الجمهورية، مستطردًا: «قبل شهر رمضان استهدفنا 5800 موظف، وصلت نسبة التعاطي بينهم إلى 8%».



وأكمل أنه بعد انتهاء الشهر الكريم تم استئناف الكشوف المبكرة على عدد من الموظفين وصل إلى 15 ألف و800 موظف، قاربت نسبة التعاطي بينهم إلى 2.5%، مؤكدًا إصرار الحملة على مواصلة جهودها وسط سعي لاستهداف فحص 1000 موظف يوميا لتغطية كامل الجمهورية في أقرب وقت.