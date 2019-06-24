قال محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إن سد النهضة الإثيوبي من أهم القضايا التي تحظى باهتمام مؤسسات الدولة باعتبار المياه قضية أمن قومي.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، أمس الأحد، أنه كان هناك سلسلة من المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان لتحقيق التنمية المستدامة للدول الثلاث.



وتابع أنه كان مقررًا عقد جلسة مفاوضات خلال شهر أبريل الماضي لكنها أرجئت بسبب الأحداث السياسية في السودان إلى أن تستقر الأوضاع هناك، مستطردًا أن مصر دائمًا ما تطالب بوضع اتفاق دائم بشأن السد الإثيوبي.



وفيما يتعلق بالموسم الجديد لفيضان النيل، أوضح أن مركز التنبؤ بالفيضانات والأمطار بالوزارة يتوقع أن يكون موسم الأمطار أقل من المعدل الطبيعي هذا العام، معقبًا: «مع ذلك الأمر مطمئن».